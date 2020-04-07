戴德梁行料中區甲級商廈租金年內最多跌20%

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，首季中區超甲級寫字檈的平均呎租為146港元，按季跌4%，按年跌11.6%，而整個中區甲廈呎租為125.1元，按季跌4%，按年跌9.8%。他預計，今年上述地區甲廈租金走勢將下跌15%至20%，為預測跌幅最多的地區。

至於灣仔/銅鑼灣甲廈首季平均呎租為69.6元，按季跌5.2%，按年跌11.9%，而尖沙咀期間平均呎租為62.4元，按季跌5.7%，按年跌8.3%。該行預計，上述兩區甲廈租金年內跌幅介乎13%至18%。

而九龍東及九龍西首季平均呎租為35及40.7元，按季跌2.5%及4.7%，而按年則跌5.1%及9.4%。該行料兩區年內租金跌幅達8%至13%。

各區商廈待租率全面上升。據該行資料，截至首季，全港甲級商廈待租率升至10%，創十年新高，按季升1.2個百分點，按年則升2.1個百分點。該行料未來有機會再升至11%。按地區劃分，中區商廈首季待租率升至8.7%，按季升0.8個百分點，按年勁升3.6個百分點。

九龍西商廈待租率同樣大幅上升，首季報14.6%，按季升6.7個百分點，按年大升7.3個百分點。

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