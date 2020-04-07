二手住宅租金連挫8個月　上月平均呎租33.9元

住宅租金持續向下，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年3月份私人住宅實用面積平均租金錄得33.9元，按月再跌約2.3%，已連跌8個月，累跌10.6%，為近3年單月新低。

近兩個月租金跌幅持續擴大租金當中近2個月累跌達4.2%，估計租金調整會持續到今年中。1月份跌約0.6%，2月份受肺炎疫情影響，單月急跌2.0%，上月份跌幅明顯進一步擴大。而租賃宗數則顯著上升，反映租金調整階段仍然持續，未有回穩跡象。

根據中原地產新簽租約統計，上述3月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租金，較2月約34.7元為低，重返2017年2月水平。去年8月租金進入調整階段，由37.9元起連跌。歷史上調整幅度最大是2008年底至2009年初，當時連跌6個月，累計跌幅達24.8%。

按季方面，今年第一季呎租金約33.9元，較去年第四季的35.6元，下跌4.8%。自去年第三季租金進入調整期，按季跌幅持續擴大，當中今年首季的跌幅為16個季度最大。

十大二手屋苑方面，2020年第一季計，藍田滙景花園租金跌幅最大，按季跌7.2%。其次是紅磡黃埔花園跌6.8%，鴨脷洲海怡半島挫6.1%。而茶果嶺麗港城及荔枝角美孚新邨，分別下調4.9%與3.5%。港島藍籌鰂魚涌太古城按季回落3.3%，天水圍嘉湖山莊及沙田第一城下調2.6%及1.0%。至於鰂魚涌康怡花園及柴灣杏花村租金相對穩定，分別按季只跌0.3%及升0.5%。

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