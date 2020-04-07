旺角街舖首季空置率20%　創歷來新高

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，四大核心區主要街道舖位空置率全面上升，旺角區首季舖位空置率高達20%，創歷來新高，按季升7.3個百分點，按年勁升14.5個百分點。

中環為第二嚴重地區，首季該區空置率高達14.2%，按季升4.2個百分點，按年升7.1個百分點。

銅鑼灣及尖沙咀首季空置率為5.3%及4.8%，該兩區去年首季空置率為0%。林氏預計，未來將有數以千計的食肆倒閉，令空置情況更嚴峻。

四大核心購物區的舖位租金出現明顯回落。他指出，中環首季舖位平均呎租為534元，按季跌20%，料今年上半年累跌30至35%。至於銅鑼灣首季舖位平均呎租為1,292元，按季跌15%，料上半年累跌35至40%。

九龍旺區情況相若。尖沙咀及旺角首季舖位平均呎租分別為1,231及417元，按季同樣跌15%，料上半年將累積跌20至25%。

民生區舖租也難免下挫，元朗及屯門首季舖位平均呎租分別為317及238元，按季跌10%及9.5%，料上半年分別累跌15至20%及10至15%。

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