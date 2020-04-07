內地放寬新能源汽車生產准入門檻

中國工信部周二(7日)發布關於修改《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》的決定，擬進一步放寬新能源汽車生產企業及產品准入門檻。

文件提出，刪除申請新能源汽車生產企業准入有關「設計開發能力」的要求；將新能源汽車生產企業停止生產的時間由12個月調整為24個月；刪除有關新能源汽車生產企業申請准入的過度期臨時條款；以及刪除新建純電動車乘用車生產企業應同時滿足《新建純電動乘用車管理規定》的條款。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626