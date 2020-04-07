中國3月外匯儲備降至3.06萬億美元　差過預期

人民銀行公布，中國3月份外匯儲備為30,606.3億美元，略低過預期的31,000億美元，降幅創2016年11月以來最大，且為連跌兩個月；2月為31,070億美元。

截至3月底，黃金儲備6,264萬安士，與2月持平。

由於新冠疫情和原油價格戰的衝擊，當月全球金融市場避險情緒強烈，一度出現美元荒，美匯指數也一度飆至103附近的逾3年高位，3月漲0.93%。美元上漲令非美貨幣資產估值下滑，同時外匯存底所投資的部分金融資產價格下跌，均對外儲規模構成下行壓力。

中國國家外匯管理局新聞發言人王春英在答記者問中指出，3月美匯指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，中國外匯存底規模有所下降。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒在採訪中指出，3月由於疫情蔓延導致全球經濟停頓，中國的出口也受到影響，貿易順差可能也有所回落，影響了外儲規模。此外，在美元非常緊張的時候，猜測中國央行可能拋售了美債來獲得美元流動性，不過要等待美債持倉數據來驗證。

3月在岸人民幣兌美元下跌1.27%，而在美元荒的影響下，外資拋售A股和中國債券，也形成了一定的資本外流壓力。不過，4月以來外資開始轉向買入人民幣資產，4月7日外資通過陸股通淨買入126.7億元，為自2月3日以來最高。

中國外匯局此前也表示，中國債市、股市在全球有相對優勢，外資佔比提升空間較大。若中國率先從疫情中復甦能夠提振中國資產價格，外資流入料將為4月的外儲規模做出正向貢獻。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626