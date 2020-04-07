【市後重點睇】金價回軟 道期升616點
2020年04月07日 16:13
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數企100.09，離岸人民幣(CNH)回升至7.0627，港匯企7.7531，美元兌日圓升上108.8水平，歐元及英鎊回升，分別報1.0865及1.2327。金價由1,678美元回落至1,651美元。油價靠穩，布油升上33.62美元，紐油報26.95美元。道指期貨飆616點。
●恒生指數全日升504點或2.12%，報24,253點；國企指數升194點或2.02%，報9,846點。主板成交逾1,263億港元。 https://bit.ly/2UPa4Q2
●A股快報：三大股指升2%至3%，外資淨買入126億。 https://bit.ly/34fjw28
-三峽新能源啟動上市，料集資250億人民幣。
●中國3月外匯儲備3.06萬億美元，低過預期。
●亞洲股市：日股收升373點三連揚，韓股漲逾1%。
●德股重返牛市，Hugo Boss升5%。
●【深度解構】估值低殘！未來半年股份私有化陸續有來？ https://bit.ly/2URRJC9
●【全球攬炒】新興市場陷入外匯儲備縮水窘境。
●【全球救市】歐盟醞釀一籃子措施，總值逾4萬億。
●【新冠肺炎】全球食品貿易受阻，各地食材賤賣或報銷... https://bit.ly/2xclGnh
●新冠肺炎：
-中汽協料下半年汽車產銷回復正常。
-BHCC HOLDING暫停新加坡建築項目。
-高盛降銅及鋁價預測，跌幅可比金融危機。
-大摩指最糟糕時刻已過，股市現買入良機。
-亞投行批出近25億人幣貸款助華抗疫。
●新加坡不限制銀行派息政策，調整措施強化放貸能力。
●新加坡金管局闡明減免措施下各按揭貸款指標的適用情況。
●星展香港：恒指上望26300點，恐慌情緒近見頂。
●澳洲央行維持利率0.25厘不變，料次季經濟大幅度萎縮。
●外幣急彈，澳紐元兩日累升逾2%。
●與特朗普傾掂數！3M指逾1.6億隻中國製N95口罩將輸往美國。
●瑞銀：AH股估值差距支持潛在回購。
●東京街項目截標：至少收16份標書。
●旺角街舖首季空置率20%，創歷來新高。
●二手住宅租金連挫8個月，上月平均呎租33.9元。
●永泰屯門新盤命名OMA by the Sea。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！