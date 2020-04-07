【市後重點睇】金價回軟　道期升616點

美匯指數企100.09，離岸人民幣(CNH)回升至7.0627，港匯企7.7531，美元兌日圓升上108.8水平，歐元及英鎊回升，分別報1.0865及1.2327。金價由1,678美元回落至1,651美元。油價靠穩，布油升上33.62美元，紐油報26.95美元。道指期貨飆616點。

-三峽新能源啟動上市，料集資250億人民幣。

●中國3月外匯儲備3.06萬億美元，低過預期。

●亞洲股市：日股收升373點三連揚，韓股漲逾1%。

●德股重返牛市，Hugo Boss升5%。

●【全球攬炒】新興市場陷入外匯儲備縮水窘境。

●【全球救市】歐盟醞釀一籃子措施，總值逾4萬億。

●新冠肺炎：

-中汽協料下半年汽車產銷回復正常。

-BHCC HOLDING暫停新加坡建築項目。

-高盛降銅及鋁價預測，跌幅可比金融危機。

-大摩指最糟糕時刻已過，股市現買入良機。

-亞投行批出近25億人幣貸款助華抗疫。

●新加坡不限制銀行派息政策，調整措施強化放貸能力。

●新加坡金管局闡明減免措施下各按揭貸款指標的適用情況。

●星展香港：恒指上望26300點，恐慌情緒近見頂。

●澳洲央行維持利率0.25厘不變，料次季經濟大幅度萎縮。

●外幣急彈，澳紐元兩日累升逾2%。

●與特朗普傾掂數！3M指逾1.6億隻中國製N95口罩將輸往美國。

●瑞銀：AH股估值差距支持潛在回購。

●東京街項目截標：至少收16份標書。

●旺角街舖首季空置率20%，創歷來新高。

●二手住宅租金連挫8個月，上月平均呎租33.9元。

●永泰屯門新盤命名OMA by the Sea。

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