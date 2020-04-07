唔怕蹂躪！美年輕人大手低撈郵輪股

外國傳媒報道，美國德美利證券(TD Ameritrade)市場策略師JJ Kinahan表示，公司的千禧一代(Millennial)客戶3月增持了皇家加勒比(Royal Caribbean)和嘉年華(Carnival Corp)的兩隻郵輪股。他特別提到，年輕人特別是在3月的最後兩周內大手增持該些股份。

這些年輕投資者除了相信郵輪公司在長期可以從疫情恢復過來外，Kinahan認為，年輕人可能也出於個人因素而對郵輪股票感興趣，因他們可能是首批願意重返郵輪旅行的客戶。

另一方面，Ally Invest投資策略師Lindsey Bell透露，公司的年輕客戶近期也很喜歡郵輪公司的股票，同時認為這些客戶可能是最初回到郵輪旅遊的人。

事實上，郵輪業是受疫情打擊最嚴重的行業之一，皇家加勒比年內股價累插77%，嘉年華更累瀉近80%。

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