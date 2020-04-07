逸瓏海滙減價120萬元沽　三年多升值不足5%

美聯林莊姿表示，西貢逸瓏海滙3座中層H室，實用面積543方呎，兩房間隔，望內園，獲引用家承接。單位原叫價約880萬元，後調減至760萬元成交，呎價13,996元。據了解，原業主於2016年12月斥資約725.5萬元購得，是次轉手帳面僅獲利34.5萬元，升值約4.8%。

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