【fb直播】買貨唔使急 再追冇着數？

市場憧憬歐美疫情受控，隔晚美股大升特升，港股周二(7日)早段跟隨高開，重上兩萬四關，中段升勢一度回順，但午後又重拾動力，大市真反彈？但另一邊廂，前聯儲局主席耶倫指美國失業率可能上漲12%至13%，甚至可能更高，經濟前景不明朗，股民唔好咁老定？

油價繼續chok上chok落，周二亞洲市時段有反彈，「三桶油」表現反覆。沙特為首的石油出口國組織(OPEC)，與俄羅斯為首的其他產油國延遲至周四(9日)開會，討論重新減產，又傳G20能源部長周五(10日)開會，投資者此前要點部署？

大市氣氛回暖，避險情緒降溫，但金價抽升，衝破至1,700美元水平，因乜解究？金礦股做好，仲追唔追好？

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