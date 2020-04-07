大埔林村農地擬加建1座住宅 伙數維持1309伙
2020年04月07日 16:45
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大埔林村一幅大型農地，發展商去年向城市規劃委員會申請改劃作低密度住宅，現提交進一步資料修訂布局，擬建37座住宅，較原方案加建1座，提供單位則維持1,309伙不變。
資料顯示，上述地盤位於林村谷東北面，鄰近新屋排，佔地達約1,855,974方呎，當中約180,774方呎為政府地皮，擬議地積比率0.46倍，每座建築物樓高不多於4層，住宅樓面約845,399方呎。據了解，該地盤由九龍倉集團(00004)等公司持有。
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