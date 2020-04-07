花樣年3月銷售額按年升9.5%
2020年04月07日 16:48
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花樣年(01777)公布，3月集團銷售額21.03億元人民幣(下同)，按年升9.53%；已售建築面積為19.29萬平方米，平均售價為每平方米約10,898元。
截至今年3月底止3個月，已累積的銷售額為44.95億元，相應已售建築面積為39.68萬平方米，平均售價為每平方米約11,326元。
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