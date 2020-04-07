新冠肺炎：37%中國消費者推遲買新智能手機
2020年04月07日 16:49
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內地傳媒報道，市場調研機構Strategy Analytics周二(4月7日)發表《中國智能手機：COVID-19疫情後的消費者購買意向》報告。
報告指出，37%中國消費者推遲了購買新智能手機的計劃；32%的人推遲了升級5G服務。相比之下，蘋果公司iPhone用戶最樂觀，有41%的人打算按計劃或早於計劃購買新的智能手機設備。
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