阿里巴巴推「春雷計劃」扶助中小企　涉5大範疇

這次「阿里巴巴春雷計劃2020」有5大方面，分別是「外貿升級線上突圍」、「助力外貿開拓內銷」、「打造數字化產業帶」、「智慧網絡助農興農」、「金融支持再扶一把」。張勇發出一封題為《春天的戰役》的全員信，說：「作為社會經濟的原子細胞，中小企業活，則社會經濟活；中小企業興，則社會經濟興。」

「外貿升級線上突圍」即是幫助外貿企業轉型升級、線上突圍，以速賣通、Lazada、天貓海外等平台，實現海外線上拓展客路。阿里巴巴國際站將幫助線下外貿企業搭建線上展館，並聯合各地打造地方特色數碼化商貿市場和數字化產業帶。

「助力外貿開拓內銷」即幫助外貿企業迅速開拓內銷市場，阿里巴巴旗下的中國內貿平台1688.com將開設數字化「外貿專區」，幫助沒有線上經營經驗的外貿企業直接成為天貓超市、淘寶心選供貨商；對已入駐天貓的外貿製造業企業，減免店舖年費延長3個月；為中小外貿企業開通入駐淘寶企業店綠色通道，並提供相應支持。

「打造數字化產業帶」即打造一批數碼化「超級產地名片」，在全國打造10個產值過100億元人民幣的數碼化產業帶集群，3年內幫助1,000個工廠線上直銷產值超過1億元；並在全國每省打造100個淘寶直播產業基地。

「智慧網絡助農興農」則包括在全國建設1,000個阿里巴巴數碼農業基地；深入原產地直採，推廣原產地農產品品牌，組織產地溯源直播；啟動農產品城市合作計劃。

「金融支持再扶一把」即幫助更多中小企業擺脫資金困境，把免費「0帳期」服務延至6月30日，網商銀行為符合條件的平台商家墊付貨款；網商銀行將聯合全國工商聯和100家銀行，為1,000萬小微商戶提供無接觸貸款；支付寶將聯合1688，為商家提供一站式、在線便捷進貨渠道，同時支持賒帳進貨模式。

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