永勝醫療首季收入增19.3%　料次季續增長

總收入增加主要由OBM分部收入由2,770萬元增加111.1%至5,850萬元所推動，增幅主要由於中國對Inspired®及和普樂™呼吸產品強勁需求所致，並足以抵銷OEM分部收入的減少，此減少乃主要由於美國相關客戶的延遲交貨要求，導致骨科支護復康器具的產量下降所致。

另外，得力於原材料供應鏈逐步回復正常，加上集團的呼吸產品在歐洲、美國及世界各地的需求激增，集團預計業務將在2020年第2季繼續增長。

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