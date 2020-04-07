永勝醫療首季收入增19.3% 料次季續增長
2020年04月07日 16:50
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永勝醫療(01612)公布，截至2020年3月底止3個月的收入表現。儘管期間於中國爆發冠狀病毒病疫情，導致原材料供應鏈及物流安排受到干擾以及出現暫時性的勞工短缺，惟根據期間的未經審核綜合管理帳目，總收入達1.3億港元，較2019年同期的1.09億元增加19.3%。
總收入增加主要由OBM分部收入由2,770萬元增加111.1%至5,850萬元所推動，增幅主要由於中國對Inspired®及和普樂™呼吸產品強勁需求所致，並足以抵銷OEM分部收入的減少，此減少乃主要由於美國相關客戶的延遲交貨要求，導致骨科支護復康器具的產量下降所致。
另外，得力於原材料供應鏈逐步回復正常，加上集團的呼吸產品在歐洲、美國及世界各地的需求激增，集團預計業務將在2020年第2季繼續增長。
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