吉利汽車3月銷量按年挫41%　首季僅達全年目標15%

集團3月出口量按年減少約60%至3,152部，於中國市場總銷量為69,869部，較去年同期減少約40%。首季總銷量為206,027部，較去年同期減少約44%，並達致集團2020年全年銷量目標141萬部的15%。

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