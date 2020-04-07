吉利汽車3月銷量按年挫41% 首季僅達全年目標15%
2020年04月07日 16:51
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(中新社圖片)
吉利汽車(00175)公布，3月總銷量為73,021部，較去年同期減少約41%，惟較2月增長約245%。於3月總銷量中，2,503部為新能源和電氣化汽車。
集團3月出口量按年減少約60%至3,152部，於中國市場總銷量為69,869部，較去年同期減少約40%。首季總銷量為206,027部，較去年同期減少約44%，並達致集團2020年全年銷量目標141萬部的15%。
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