中國海外宏洋3月銷售42億人幣 按年升22%
2020年04月07日 16:51
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中國海外宏洋集團(00081)公布，3月合約銷售金額42.14億元人民幣(下同)，按年升22.39%；合約銷售面積36.36萬平方米。
今年首3個月，合約銷售額81.89億元，合約銷售面積71.19萬平方米。
截至2020年3月底，累計認購未簽約額28.36億元，認購未簽約面積22.64萬平方米。
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