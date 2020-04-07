中國海外宏洋3月銷售42億人幣 按年升22%

今年首3個月，合約銷售額81.89億元，合約銷售面積71.19萬平方米。

截至2020年3月底，累計認購未簽約額28.36億元，認購未簽約面積22.64萬平方米。

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