中國海外3月物業銷售按年增7%

今年首3個月，合約物業銷售金額達597.16億元，按年跌11.7%；已售樓面面積則按年跌10.6%至330.58萬平方米。

截至3月底，錄得已認購物業銷售約216.49億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

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