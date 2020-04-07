中國海外3月物業銷售按年增7%
2020年04月07日 16:51
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中國海外發展(00688)公布，3月合約物業銷售金額為267.74億元人民幣(下同)，按年增加7%；相應已售樓面面積149.61萬平方米，按年增加11.8%。
今年首3個月，合約物業銷售金額達597.16億元，按年跌11.7%；已售樓面面積則按年跌10.6%至330.58萬平方米。
截至3月底，錄得已認購物業銷售約216.49億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
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