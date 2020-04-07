4宗買賣蝕3宗！比華利山別墅持9年仍損手850萬

中原歐偉基表示，香港疫情嚴峻，業主減價空間增加。大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積2,047方呎，附約250方呎花園，放盤約兩年，最初開價約2,850萬港元，經多番議價後，日前以2,000萬元獲承接，累減約850萬元，呎價9,770元。

原業主於2011年以約2,850萬元購入，持貨約9年，是次沽出單位蝕讓約850萬元。據了解，該盤3月至今錄約4宗二手買賣，當中3宗屬損手個案。

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