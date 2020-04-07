需求有增長！中芯國際上調首季收入及毛利率指引

公司首席財務官高永崗表示，自從最初公布第一季度收入和毛利率指引後，看見產品需求的增長及產品組合的優化，這些都超過了早前的預期。因此，該公司現在上調第一季度的收入和毛利率指引。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626