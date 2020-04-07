需求有增長！中芯國際上調首季收入及毛利率指引
2020年04月07日 17:13
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中芯國際(00981)公布，上調其最初發布的截至2020年3月31日止3個月的收入和毛利率指引，將期內收入增長指引由原先的0至2%上調為6至8%；毛利率指引由原先的21至23%上調為25至27%。
公司首席財務官高永崗表示，自從最初公布第一季度收入和毛利率指引後，看見產品需求的增長及產品組合的優化，這些都超過了早前的預期。因此，該公司現在上調第一季度的收入和毛利率指引。
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