李嘉誠及李澤鉅增持長實及長和

上述增持後，李嘉誠於長實集團的持股由34.43%增至34.48%；李澤鉅持股由34.5%增至34.55%。長和方面，李嘉誠持股由30.13%增至30.14%；李澤鉅持股由30.204%增至30.206%。

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