李嘉誠及李澤鉅增持長實及長和
2020年04月07日 17:21
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠，以及其長子、集團主席李澤鉅分別在4月1日、2日、3日，以及6日，於場內增持長實集團(01113)，4日平均入市平均價分別為42.3881元、42.7875元、42.9860元及43.45元，涉及195.9萬股，涉資8,390.42萬元。
另一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司，於4月3日增持長和(00001)，每股平均價52.0514元，涉及10.15萬股，涉資528.32萬元。
上述增持後，李嘉誠於長實集團的持股由34.43%增至34.48%；李澤鉅持股由34.5%增至34.55%。長和方面，李嘉誠持股由30.13%增至30.14%；李澤鉅持股由30.204%增至30.206%。
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