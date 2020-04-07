【石油大戰】沙俄近達成減產協議　油價升逾2%

2020年04月07日 17:27
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (Getty Images圖片)
    外國傳媒報道，俄羅斯確認將參加周四(4月9日)的石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的會議。有油組代表透露，沙特及俄羅斯接近達成減產協議。
    消息刺激布蘭特期油自低位反彈逾0.6美元，報每桶33.85美元，升幅擴至2.42%。
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
    電話：6810 2200
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
    網址：https://www.e-hse.com/
    Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
    電話：5133 0626
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
    網址：https://www.sakura-global.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！