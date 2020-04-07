【石油大戰】沙俄近達成減產協議　油價升逾2%

外國傳媒報道，俄羅斯確認將參加周四(4月9日)的石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的會議。有油組代表透露，沙特及俄羅斯接近達成減產協議。

消息刺激布蘭特期油自低位反彈逾0.6美元，報每桶33.85美元，升幅擴至2.42%。

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