華興證券：3月底中國至少5300萬人未復工

根據國家統計局的官方數據，中國2020年1至2月份城鎮調查失業率已達到6.2%，惟並未計入約3億進城務工人員的就業狀況。華興證券從國家統計局公佈的全國規模以上工業企業利潤數據中的各類企業營業收入和人均營業收入，推算出在今年首兩個月，規模以上國有控股企業、外商及港澳台商投資企業、私營企業合計減少員工數約為500萬人。

根據華興證券的預測，截至3月底全中國仍有約5,300至6,100萬人未復工。華興證券宏觀及策略研究主管龐溟認為，中國宏觀經濟在短期內仍將面臨較大的就業壓力，主要因為GDP增速放緩帶來就業崗位減少，就業需求彈性下降(每一個百分點的GDP增長帶來的勞動就業增長)，主要出口國外需疲軟導致就業拉動作用有限，中小企業營運壓力增加，以及今年高校畢業生人數創新高。

華興證券金融科技與中國金融板塊研究主管左喜鵬認為，中國正經歷首個大規模消費信貸下行周期。槓桿率增長較快，家庭債務與GDP的比值在過去5年增長20個百分點，並升至2019年的56%，加上債償率上升至與美國水平相若，反映中國的家庭負債水平已經不低。

根據該行研究，無抵押貸款的損失率在今年第一季度上升了1至2個百分點。左喜鵬認為，信貸緊縮可能導致周期進一步下行。今年首2個月短期消費貸款餘額，較2019年底下降5,870億元。

事實上，華興證券於3月初已將金融科技行業的行業評級下調至中性。該行認為，利率高的貸款公司更容易受到信貸周期下降的影響，因為他們的客戶質量較低，更容易面臨失業和再融資困難等問題。

華興證券指，基於其增長潛力、有利的匯率走勢、全球投資者的資產配置需求，依然看好中國股票。中國內地新增感染病例數見頂後，中國股票已在一個月內見底反彈。而需求釋放和政策刺激，有助宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈。該行提醒，仍需留意下行風險，如全球經濟衰退，外需不振，供應鏈擾動，政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期。

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