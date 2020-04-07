【全球攬炒】旗手倒下了！英國還有可能脫歐嗎？

因新冠肺炎肆虐歐洲，推動英國脫歐的旗手紛紛倒下，最新有英國首相約翰遜因病情加劇而受到深切治療。布魯金斯學會的高級研究員Amanda Sloat表示，在這情況下，很難想像到年底英國和歐盟之間，會完成英國脫歐的最後一步，即是雙方達成某種大規模的貿易協議。

其實早在3月底，英國、歐盟首席脫歐談判代表，就雙雙因新冠肺炎爆發而居家隔離。現年55歲的英國的談判代表David Frost，以及歐盟69歲的歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)，兩人都被確診為「陽性」，使這兩個人在3月初時見過一面之後，就沒有機會再見。

技術上，英國自今年1月31日已脫離歐盟，但實際上目前處於脫歐過渡期，英國仍是歐盟單一市場的成員。若然雙方到2020年底仍未達成貿易協議，英國將無協議退出歐盟單一市場，雙方將不得不以世界貿易組織(WTO)的規則進行經貿往來。

Amanda Sloat認為，即使在最好的情況下，大多數人都懷疑英歐貿易談判能否在11個月內完成，他指出，英國必須在6月30日之前要求延長過渡期，但歐盟會否接受是另一回事。

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