家長客600萬買映灣園 讓女兒收租「學理財」
2020年04月07日 17:53
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映灣園
中原陳旭明表示，東涌映灣園11座高層E室，實用面積552方呎，兩房間隔，今年3月叫價650萬港元，減價至600萬元沽，呎價10,870元。新買家剛滿18歳，仍然在學，父母見樓價下跌，加上低息環境及量寬下，決定出資幫女兒置業，供樓由他們一手包辦，打算先將單位出租，讓女兒學收租理財，將來可自住。按單位市值租金約1.5萬元計，料租金回報約3厘。
據了解，原業主則於2011年以352萬元買入，現轉售單位，帳面獲利248萬元，單位期內升值71%。映灣園本月首7天錄得3宗成交，平均實用呎價11,006元。
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