【全球救市】日本追加1.2萬億元預算　規模創紀錄

2020年04月07日 18:01
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)
    根據財經媒體彭博周二(7日)所見的文件顯示，日本正在編制規模達16.8萬億日圓(約1.2萬億港元)的追加預算，為創紀錄的刺激計劃提供資金，以避免不斷擴大的疫情影響，對經濟造成衝擊。
    日本財務省將在本財年發行14.5萬億日圓(約1.03萬億港元)的債務償付債券和2.3萬億日圓(約1,636億港元)的建設債券來籌集資金。文件顯示，預算支出項目中，包括為困難家庭提供4萬億日圓(約2,846億港元)現金，以及為小企業提供2.3萬億日圓(約1,636億港元)資金。
    日本首相安倍晉三預計周二將宣布總規模達108萬億日圓(約7.6萬億港元)的刺激計劃細節，同時宣布東京、大阪，以及其他5個行政區進入緊急狀態。
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