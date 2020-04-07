向世界錢進：月租三千　體驗浪漫「魔法」

法國是結合浪漫、優雅及時尚的國家，其語言、藝術和文化令不少人癡迷。憑着對法文的熱愛，港人Kelvin放棄在香港發展事業的機會，遠赴法國闖另一片天。如果大家也想在法國居住，可考慮巴黎以外的城市，一個約200方呎的單位，最低月租不用3,000港元，便可享受悠閒法式生活！

Kelvin在香港工作了數年，之後覺得是時候學多一種語言，而他認為法文是較好聽的語言，所以毅然放棄香港的工作，申請學生簽證到法國修讀碩士課程。他指，「人生有得也有失，無錯，我是犧牲了在香港的事業，但來到法國，我見識到另一個世界！」

【懂法文很重要】

今年是他住在法國的第4年，他憶述，初到法國時不懂法文，生活遇上困難的經歷，因懂得英文的法國人不多，就算到超級市場買東西也是全法文。因此，他在法國初期先在語言學校學習法文，幸而在當地生活逼他無時無刻都要用法文，故學習成效遠高於留在港學習。而他修讀的碩士課程全由法文教授，所以放學後要不停重聽重溫，才追到學習進度。

【巴黎人較冷漠】

他在這幾年分別住過法國南部城市蒙彼利埃、位於法國東南的里昂，以及北部的巴黎：「法國南部和北部的生活環境有很大分別，例如法南有較多沙灘和綠化地帶，生活相對悠閒寫意，人們也較親和，很適合退休時居住。但我這個年紀較喜歡巴黎。巴黎的生活與香港類似，很商業和國際化，人來人往，人們也較冷漠。」

Kelvin表示，巴黎以外其他法國城市的租金相若，均視乎地段及設施(例如有否升降機)等，大概一個月300至500歐元(約2,520至4,200港元)，就可租到約200方呎的單位。至於在巴黎租相若面積單位，需要貴一倍的租金。

【買樓200萬有交易】

如果不想租樓而是想置業，外國人也可在法國買樓，但因當地人退休後「有政府養」，物業投資氣氛不熾熱。據了解，巴黎的呎價約一萬港元，在其他城市每呎則約6,000至7,000港元，一個單位200萬至300萬港元有交易。他透露自己仍會留在法國發展，而當儲到足夠金錢，也會在法國置業。

今年他開始踏入職場，按其經驗，香港人在法國找工作，懂法文會較易成事，而因貿易往來工作牽涉英文、中文等語言，與中國往來更要了解中國文化，所以港人從事這類工作相對有優勢。不過，需要注意的是，當地公司仍然傾向優先聘請當地人，競爭不小。另法國注重資訊科技和生物科技發展，有相關背景的人才較吃香。而當地職場的入場券基本上要碩士畢業，才會找到較好的工作。

【最低工資近1.3萬港元】

現時法國的最低工資大概是每月1,539歐元(約12,930港元)，折算時薪約10歐元(約84港元)。惟他認為，若月薪只得2,000歐元(約16,800港元)，要在巴黎生活不易，因租金已佔約一半。一般人在法國找到兩萬港元月薪的工作已經不俗，歐洲經歷過歐債危機等金融危機，經濟不是特別好，令近年薪酬升幅也不大。然而，當地退休福利保障較佳，一般每月可獲800至1,000歐元(約6,720至8,400港元)退休金，不用供樓的話，應足夠生活使用。

他續指，法國很重視教育，國民讀至大學程度也是免學費，即使外國人早年赴法讀書，也只需付約200歐元(約1,680港元)的報名費，其餘由政府補貼。不過，由去年開始，外國人讀大學學位課程，要付一年2,770歐元(約23,270港元)的學費，碩士課程一年學費更要3,770歐元(約31,670港元)，而本地人則繼續免學費。

【買餸自己下廚較划算】

醫療方面則一視同仁，外國人也可申請當地醫療卡，每次看病由政府補貼70%，如一般門診診症費用為25歐元(約210港元)，補貼後7.5歐元，計及另外收取的藥費，大概付10歐元(約84港元)以內。

至於飲食，他指在香港可以「食平嘢」，但法國沒有30多港元的車仔麵，最便宜的漢堡包或薄餅也要10歐元(約84港元)，一頓包括餐湯、主菜、飲品的午餐約20歐元(約168港元)。因此，他多數是在超級市場買餸自己下廚，如一餐有齊雞扒、菜和米飯，只需花約2至3歐元(約16至25港元)。當地奶製品的價錢尤其便宜，在香港買一小塊Mozzarella芝士要60、70港元，但在法國買同樣大小的Mozzarella只需1至2歐元(約8至16港元)。

【夜生活不像香港】

他認為港人移居法國，最重要調節好心理狀態，因每個地方都有不好的地方，如法國人的辦事效率較港人慢，到移民局辦移民手續，申請連處理隨時至少要等半年時間。法國入夜後不像香港般五光十色，通宵巴士欠奉，的士在凌晨時分寥寥無幾。另外，當地超市一般在周日休息，平日大概晚上八、九點就關門，對打工一族不太方便，這些都是港人需要適應。

法國生活吸引，但要取得永居權以至入籍不易。亞太國際移民集團總裁成元鈞指，有別於部分歐洲國家只需買樓和居住一段很短時間就可申請永居，申請法國永居還需要透過做生意為法國帶來貢獻才可。

【申請居留要點做？】

其中一個獲居留權的方法是申請人在法國擁有一家公司至少30%股份並投資4年，期間創造和保護就業職位，及要購買30萬歐元(約252萬港元)以上的固定資產(如物業)，4年後維持投資可一直續簽下去。如果要申請永居和入籍，則需要居住滿5年、每年住滿6個月，並要通過法語考核。

Kelvin認為，外國人要入籍法國不容易，除要認同法國的價值觀：自由、平等、博愛，亦要熟悉法國的歷史及能夠用法語溝通。

在法國永居和入籍都要住滿5年，移民監的要求較高，且該國稅率在歐盟國家中屬高水平。他建議另一途徑是先入籍其他不用住這麼久的歐盟國家(例如葡萄牙)，其後也可在法國生活、讀書、做生意等。

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