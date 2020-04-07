太平洋航運首季乾散貨船租金跑贏基準指標

集團的小靈便型及超靈便型乾散貨船的按期租合約對等基準日均租金表現，較波羅的海小靈便型(BHSI)及波羅的海超靈便型(BSI)乾散貨船指數，於第一季分別高出2,580美元及5,080美元，及較過去12個月高出2,660美元及2,790美元。反映集團的超靈便型乾散貨船表現尤其強勁，主要受惠於季內使用硫淨化器的明顯效益。

集團專為運載現貨貨運合約的短期租賃貨船之營運活動於第一季度，在2,920營運日數中獲得日均利潤960美元，而過去12個月內在14,170營運日數中獲得日均利潤970美元。

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