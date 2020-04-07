市區上車盤現減價潮　德福花園劈逾百萬元沽

市區上車指標「牛頭角三寶」連錄劈價成交。香港置業譚征表示，九龍灣德福花園B座一個低層單位，實用面積517方呎，去年底曾以760萬元放售。受市況影響，近日已降價至680萬元，獲上車客洽購，終以約650萬元成交，呎價12,573元。屬同類物業近期低價。

利嘉閣鮑允中透露，牛頭角得寶花園B座中層3室，實用面積約282方呎，一房間隔，望部分維港海景。自租客搬出後，單位以520萬元放售，及後多次減價並減至近日以478萬元易主，累減42萬元或約8%，呎價約16,950元。

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