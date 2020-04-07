法國外貿銀行：亞洲救市政策有限　經濟增長仍堪憂

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，全球關注對抗新冠肺炎疫情，以及付出的經濟代價，亞洲各經濟體已採取一系列政策，試圖緩解疫情為社會和經濟帶來的負面影響，包括限制入境流動，惟財政和貨幣政策有限，經濟增長仍然堪憂。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，香港最初的防疫措施未有大範圍限制出行和經濟活動，但隨着案例增加而有所收緊。雖然香港經濟情緒略有改善，但整體水平仍然低迷，而香港財政支援受限於實施效率，預計往後將陸續有更多刺激措施出台。

他又提到，香港貨幣政策與美國聯儲局掛鈎，因此受益於寬鬆的環境。不過，由於國外需求崩潰及中國內地缺乏明顯復甦，因此仍不足以避免經濟活動惡化。

該行指，由於內地尤其是湖北省從最初就採取全面壓制政策，流動限制是最嚴格的，經濟活動比其他經濟體下降較為嚴重，但隨着限制放鬆，加上中國當局的貨幣和財政的支持是逐步，而且具針對性的，其經濟活動也逐漸恢復，投資情緒有所改善，惟消費和製造業情緒依然疲弱。

另外，隨着其他地區的限制逐漸收緊，其經濟開始有所惡化。亞洲整體的貨幣和財政政策相較美國和德國，支援相對有限，但新加坡和南韓已推出可觀的貨幣政策刺激方案，是目前亞洲規模最大的，中國的政策支持正進一步加強，但仍然需要更多。

吳卓殷提到，台灣一直採取遏制措施及適度的防控限制，隨着最近海外輸入病例增多，已經實行更嚴格的限制措施，尤其是國際旅行方面。雖然當地經濟情緒並未如其他經濟體嚴重下滑，消費和投資情緒亦相對平穩，但製造業不太樂觀，而貨幣和財政支援都十分有限。他相信，隨着防控限制加強，預計台灣的經濟活動將會惡化。

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