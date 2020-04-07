美國第一滴血！航空公司RavnAir Group申破產保護

外國傳媒報道，疫情重創全球航空業，美國阿拉斯加州最大航空公司RavnAir Group日前申請破產保護，72架飛機全部停飛，並解僱所有員工，成為美國首家因疫情而破產的航空公司，目前正等待美國政府援助。

RavnAir發表聲明指出：「我們採取這些行動是為了確保公司有未來，並給予喘息時間。同時，公司正尋求美國財政部撥款和其他財政援助來源，使我們能承受疫情帶來的衝擊，並在疫情過去後恢復營運。」

事實上，同為美國航空巨企的達美航空也面臨嚴重損失，3月收入料20億美元，較去年同期的30億至40億美元大跌逾50%。行政總裁Ed Bastian預計，公司未來3個月收入將大降90%，每天燒錢6,000萬美元！

美國飛機製造商波音一同遭殃，過去一個月，該公司股價累瀉近50%，目前已因疫情暫停賓州工廠生產，先前亦暫停了西雅圖工廠的生產。

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