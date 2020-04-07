長和長實股東留意︰AGM無茶點交通招待　可網上睇直播

鑑於新冠肺炎大流行爆發及蔓延，以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，長和及長實均鼓勵股東藉委任大會主席為其代表，代替其親身出席大會，以行使其於大會投票之權利。股東填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

提交已填妥之代表委任表格的期限方面，長和及長實的分別為5月12日(星期二)正午12時及下午2時45分，已填妥之代表委任表格須交回2家公司之香港股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓。長實的股東亦可送達香港皇后大道中2號長江集團中心7樓。

集團表示，未擬親身出席股東周年大會之登記股東，可觀看大會網上直播，大會開始前約30分鐘開放予股東登入。然而，據公司組織章程細則，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。公司將於5月1日(星期五)在其網站刊載網上直播之使用者指引。

另外，股東可於網上直播期間在網上提出有關建議決議案之問題，問題可自5月10日(星期日)上午9時起至5月12日(星期二)下午7時止以電郵提出。

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