理財Campus ：捕捉Chok市　傳授美股期指炒技

正如「債券天王」富斯所言，美股愈Chok愈好玩！香港投資者如果都想跳上這輛「越礦飛車」，感受天旋地轉的痛快感覺，短炒美國指數期貨就可以滿足到你。現在，專家教你期貨入門1.0及必備的炒技。

●入門篇：即日鮮着手 賺夠走人

耀才證券銷售及客戶服務部分組經理林煒壕指，最近美股波幅極大，美股期指成交激增，躋身期貨成交量排行榜頭5位。美股期指包括小型道瓊斯指數(YM)、小型標準普爾500指數(ES)，以及小型納斯達克指數(NQ)等。

美股期指屬於期貨一種，即買方及賣方共同訂立的合約，在某一指定日期以指定價格及數量交易。它估算美國指數後市表現，容許投資者買升(長倉)或買跌(短倉)。合約到期月份為3月、6月、9月，以及12月，而投資者主要短炒最近期合約，以目前計即為6月合約。

他指，「炒期貨宜即日鮮，投資者最好坐定定睇實個價，賺夠走人，一旦擺過夜風險倍增！」

而上述的指數期貨入場門檻高，所以去年5月份就推出了微型美股期指。有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟指，其投資本金是小型道指期貨的1/10，入場門檻降低，吸引更多散戶入市，其中納指期貨最受歡迎。開倉按金等於投資本金，一張小型納指期貨(NQ)開倉按金為1.65萬美元，每點20美元；但一張微型納指期貨(MNQ)之開倉按金僅1,650美元，每點2美元。

投資者除了要繳開倉按金，客戶落盤時亦要繳付交易佣金，耀才收取每張0.99美元，而不同券商的佣金都不同。夏令交易時段為香港時間周一至五早上6時至翌日早上5時；冬令交易時段(由今年11月1日起)會延後1小時。

期貨是一種槓桿產品，雖然投資者買賣期貨合約毋須Full Pay，但投資本金愈少，投資風險愈大，所以投資者必須衡量個人投資風險承受能力，並選取適合的槓桿比率。如一張微型納指期貨(MNQ)開倉按金為1,650美元，而維持按金為1,500美元。按其6月到期合約於4月1日開市位為7,786.25點，每點2美元，若跌76點或以上，即152美元(76點 x 2美元)，那按金水平1,498美元(1,650美元-152美元)就會跌穿維持按金，屆時就會被Call Margin。情況就似供唔起樓會被銀行追收貸款(Call Loan)。

林煒壕建議投資者在目前Chok市增加按金，減低槓桿比率，就可減低被Call孖展的機會。假若增加開倉按金至1,800美元，即容許指數跌超過150點才要補倉，槓桿比率將略減至8.65倍，計法是開市位7,786.25點 x 每點2美元，再除以開倉按金1,800美元。

買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大。他舉例，道指期貨價格直插200點，即使你設定了下跌100點止蝕指示，也會因無法執行而有額外虧蝕。再者，如果在追價期間需要排長龍，同時券商並未及時因客戶按金不足而強行平倉，你仍然要對帳目欠款負責，且該虧損可以是無限。

●實戰篇：五招助你熟悉美期市場

炒美期對不少投資者而言較陌生，擔任芝加哥商品交易所香港區導師的吳瑞麟就有以下5大貼士。

1：揀好時段 策略不一

每日最好炒美期的時段為香港時間下午三時至五時及晚上9時半至12時，分別是歐洲開市及美股開市初段。他說，炒開市可選用均值回歸法，即如果出現裂口高開，就即時買短倉博回調；如果低開，就買長倉博反彈。

2：留意數據 買貨突圍

他另指，「每逢有重要數據公布時，例如美國非農就業數據等，指數夠Chok，就最好炒。」他主要採用「升穿阻力追揸，跌穿阻力追沽」的策略。例如，美國公布截至3月21日一周內新申領失業金人數高近330萬後，期指出現挾淡倉炒上，他趁納指突破阻力時追入微型納指期貨，最終贏了幾百點。

3：攻納指期貨添勝算

他解釋買入納指期貨而非道指期貨，「因納指頭六大持股佔整體市值四成，所以指數郁得順啲，個勢易捉。相反，道指出現好多Noice，例如市場會揣測政府救成分股波音(Boeing)(美股：BA)等，所以好難估方向。」

但隨着斬倉潮告一段落，他預計4月會是大型橫行市，所以建議入市策略也要反轉，即要「跌到支持位時買，升到阻力位時沽。」他續分享，美國聯儲局3月3日減半厘息時，他連續買入長倉博納指向上，怎料3次都極速虧損收場。最後，他跟勢追沽，才得以反敗為勝。

4：嚴守止蝕 勿再排價

另外，炒期貨也要「堅持有時，放棄有時」。他說，「每次下注時，一定要定止蝕並嚴格執行，因你唔斬，經紀行都會幫你斬！斬倉時，必須用市價盤，唔好再排價，否則可能面臨無限虧損。另外，一見勢頭唔對，其實未到止蝕價都要沽。」

5：善用對沖 減少損失

炒美期的另一功用是對沖美股下跌風險。他分享個人一次成功經驗，「去年8月美國總統特朗普宣布再向中國加徵關稅，但當時美股已收市，而納指期貨即時跌1%，但他深信美股跌幅會更大，所以率先沽納指期貨，完全對沖正股下跌風險。最終不出他所料，美股大插超過7%，全靠期貨令投資零虧蝕。因此，他建議投資者在類似的危急關頭，以期貨對沖一半或以上面值的正股，例如若持24萬美元正股，就可買入約8張MNQ。其每張合約價值為15,572.5美元(7,786.25點 x 每點2美元)。

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