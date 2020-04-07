遠洋集團3月銷售額跌18%

今年首3個月，集團累計協議銷售額約155.2億元，比去年同期下降30%；累計協議銷售樓面面積約768,500平方米，比去年同期下降22%；累計協議銷售平均價為每平方米約20,200元，比去年同期下降10%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626