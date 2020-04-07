遠洋集團3月銷售額跌18%
2020年04月07日 19:02
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遠洋集團(03377)公布，3月協議銷售額約90億元人民幣(下同)，比去年同期下降18%；協議銷售樓面面積約459,100平方米，比去年同期上升2%；協議銷售平均價為每平方米約19,600元，比去年同期下降20%。
今年首3個月，集團累計協議銷售額約155.2億元，比去年同期下降30%；累計協議銷售樓面面積約768,500平方米，比去年同期下降22%；累計協議銷售平均價為每平方米約20,200元，比去年同期下降10%。
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