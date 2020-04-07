滙豐擴尚玉客戶「滙財智富服務」範疇　具分析及壓測

滙豐擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為滙豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的風險分析，並設有模擬情景分析及壓力測試。

滙豐尚玉客戶總監會為客戶詳細講解分析報告，並按客戶個人風險及投資偏好建立應對逆市的投資組合。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，市場日趨波動，該行擴闊相關服務的分析範疇，有助提升客戶對風險的認知及控制，可減輕對市況不明朗的憂慮。

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