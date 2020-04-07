【疫市「經」奇】家長客買樓學理財？樓盤持9年仍蝕沽？

疫市令香港樓市進入下跌周期，當中除了魚貫劈價成交外，也有家長趁樓市調整為子女「鋪路」，亦有樓盤持有9年仍要蝕賣！

【4宗買賣蝕3宗！比華利山別墅持9年仍損手850萬】

中原歐偉基表示，香港疫情嚴峻，業主減價空間增加。大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積2,047方呎，附約250方呎花園，放盤約兩年，最初開價約2,850萬港元，經多番議價後，日前以2,000萬元獲承接，累減約850萬元，呎價9,770元。

原業主於2011年以約2,850萬元購入，持貨約9年，是次沽出單位蝕讓約850萬元。據了解，該盤3月至今錄約4宗二手買賣，當中3宗屬損手個案。

【家長客600萬買映灣園 讓女兒收租「學理財」】

中原陳旭明表示，東涌映灣園11座高層E室，實用面積552方呎，兩房間隔，今年3月叫價650萬港元，減價至600萬元沽，呎價10,870元。新買家剛滿18歳，仍然在學，父母見樓價下跌，加上低息環境及量寬下，決定出資幫女兒置業，供樓由他們一手包辦，打算先將單位出租，讓女兒學收租理財，將來可自住。按單位市值租金約1.5萬元計，料租金回報約3厘。

據了解，原業主則於2011年以352萬元買入，現轉售單位，帳面獲利248萬元，單位期內升值71%。映灣園本月首7天錄得3宗成交，平均實用呎價11,006元。

【市區上車盤現減價潮 德福花園劈逾百萬元沽】

市區上車指標「牛頭角三寶」連錄劈價成交。香港置業譚征表示，九龍灣德福花園B座一個低層單位，實用面積517方呎，去年底曾以760萬元放售。受市況影響，近日已降價至680萬元，獲上車客洽購，終以約650萬元成交，呎價12,573元。屬同類物業近期低價。

利嘉閣鮑允中透露，牛頭角得寶花園B座中層3室，實用面積約282方呎，一房間隔，望部分維港海景。自租客搬出後，單位以520萬元放售，及後多次減價並減至近日以478萬元易主，累減42萬元或約8%，呎價約16,950元。

【逸瓏海滙減價120萬元沽 三年多升值不足5%】

美聯林莊姿表示，西貢逸瓏海滙3座中層H室，實用面積543方呎，兩房間隔，望內園，獲引用家承接。單位原叫價約880萬元，後調減至760萬元成交，呎價13,996元。據了解，原業主於2016年12月斥資約725.5萬元購得，是次轉手帳面僅獲利34.5萬元，升值約4.8%。

【貝沙灣三房海景戶減價8% 以2830萬元易手】

中原高鵬表示，港島南區貝沙灣2期1座中層C室，實用面積1,118方呎，套三房間隔，望海景，開價3,080萬元，最終減價約8%，以2,830萬元成交，呎價25,313元。據了解，同座低層同室單位，去年4月成交價，已達3,000萬元，是次成交再低約5.7%。

【西營盤懿山連平台戶劈價至800萬元沽】

利嘉閣何詠詩透露，西營盤懿山低層特色戶，實用面積約384方呎，一房連儲物室房間隔，附設平台。早於2018年4月已放售，開價860萬港元，放盤至近日終減價60萬元或約7%，以800萬元交吉易手，呎價約20,833元。

據悉，原業主於2015年3月以752.8萬元購入，持貨5年，現轉手帳面獲利約47.2萬元，物業升值約6%。

【新葵芳花園低市價近14%租出】

租金持續向下，美聯袁新濤稱，葵涌新葵芳花園租盤累增，業主開始減租吸客，其中一個低層7室單位，實用415方呎，兩房間隔，月租開價1.45萬港元，屬近市價水平，而單位近日獲家庭客洽租，終以1.25萬元承接，呎租約30.1元，低市價近14%。

據悉，上址為4月份鐵路站上蓋首宗租務成交個案。

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