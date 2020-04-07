高位冧近15%！薄扶林碧瑤灣勁劈550萬沽

中原陳俊賢表示，薄扶林碧瑤灣四房雙套大單位近期成交活躍，剛錄46座中層單位成交，實用面積2,488方呎，2月開價4,800萬港元，現減550萬元，連車位售4,250萬元，呎價17,082元。

據了解，原業主於2004年8月以1,300萬元買入單位。

他續指出，碧瑤灣3月至今連走3間四房雙套房單位買賣，對上2宗成交分別是48座中層戶，以及47座低層戶，成交價均為4,300萬元，約一個月平50萬元。若與2018年高位時售4,980萬元相比，樓價則跌近15%。

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