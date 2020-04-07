新冠肺炎：約翰遜狀態穩定　鎊匯升逾1%

外國傳媒報道，英國首相約翰遜發言人表示，預計周二(7日)晚些時候會有關於首相病情的最新消息，首相連夜收到所有溫暖祝福表示感謝，約翰遜正接受標準氧氣治療，並且在沒有任何其他幫助情況下呼吸，狀態穩定，精神狀態良好。

受消息刺激，英鎊兌美元刷新兩日高位至1.2357，升幅擴至1.05%。

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