新冠肺炎：約翰遜狀態穩定 鎊匯升逾1%
2020年04月07日 20:12
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，英國首相約翰遜發言人表示，預計周二(7日)晚些時候會有關於首相病情的最新消息，首相連夜收到所有溫暖祝福表示感謝，約翰遜正接受標準氧氣治療，並且在沒有任何其他幫助情況下呼吸，狀態穩定，精神狀態良好。
受消息刺激，英鎊兌美元刷新兩日高位至1.2357，升幅擴至1.05%。
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