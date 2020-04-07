【石油大戰】埃克森美孚大削支出30%
2020年04月07日 20:25
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，為了在數十年以來最嚴重的油價暴跌中保持財務健康，美國石油巨頭埃克森美孚大規模的投資計劃改弦易轍，將支出削減至2016年以來最低。
公司周二(7日)在一份聲明中表示，將把今年的支出削減30%，至230億美元。
儘管每個石油公司都在努力應對石油價格暴跌，但對於埃克森美孚執行長Darren Woods而言，油價下跌尤為痛苦，因為直到最近，他還將公司前景押注在低迷時期進行大量投資之上，但油價暴跌是如此嚴重，以至於像埃克森美孚這樣財務實力雄厚的公司，也感受到了壓力。
事實上，荷蘭蜆殼、雪佛龍，以及道達爾等超級巨頭，都暫停了股票回購，以保留股息計劃。
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