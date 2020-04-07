【全球救市】泰國加入強刺激陣營　推4474億元方案

外國媒體報道，受第一波新冠肺炎疫情衝擊的泰國加入全球救市陣營，泰國政府宣布推出1.9萬億泰銖(約4,474億港元)的經濟刺激措施，包括1萬億泰銖(約2,355億港元)的借款，以及由泰國央行提供的9,000億泰銖(約2,119億港元)資金。

財長Uttama Savanayana表示，在1萬億泰銖的借款中，6,000億泰銖(約1,413億港元)將用於公共衛生工程和救濟措施，其餘的將用於重建經濟和創造就業機會。政府預計將在5月初開始借款，主要是從國內籌借。

受疫情影響，泰國作為東南亞第二大經濟體，其出口、旅遊，以及市場信心皆受重創，經濟面臨自1990年代以來最大衰退。泰國央行今年以來已減息至歷史低位0.75厘，並估計今年GDP將衰退5.3%。

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