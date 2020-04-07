疫市怪象！有交易員對賭油價瘋見0.5美元

紐約期油會否跌穿每桶0.5美元！對，是「0.5美元」？外國傳媒報道，有人認為會！

報道指出，一名交易員買入了1,000手美國基準原油的看跌期權，如果油價跌至近零水平，他作為期權買方，就會從中獲利，而這筆勝算不大的押注僅需10,000美元(約7.8萬港元)。

今年以來，紐約期油已下跌了56%。雖然在市場上的一些角落，價格甚至跌到了負值(即產油商要「貼錢」賣油，這通常因為庫存滿瀉)，但紐約期油要跌破每桶1美元，似乎是天方夜譚。然而，交易員們已開始大量買入可從極端低價中獲利的合約。10美元或以下的看跌期權規模最近幾周顯著增加，目前持倉數量超過50,000手，大部分是在過去一個月增長的。

目前為止，各個產油國試圖商定減產，或可避免油價跌至單位數，惟隨着全球消費量呈「直插無水花」式下滑，油價波動率又處於空前高位，「0.5美元」的押注看起來更像是一張彩票，對需求的持續低迷進行對沖。

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