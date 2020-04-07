樓價UPDATES：業主減價出貨　二手續「尋底」

業主減價出貨，二手樓價「尋底」。北角啟禮閣兩房戶僅售620萬港元，屬同類型單位一年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角啟禮閣中層C室，實用面積333方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以約620萬元承接，實用呎價18,619元，做價及呎價創同類型單位近一年新低，原業主早於1993年5月以196萬元購入，持貨近27年至今轉手，帳面獲利約424萬元，單位期內升值近2.2倍。

●西灣河嘉亨灣4月錄得首宗成交，單位為1座低層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，去年放盤曾叫價1,300萬元，後因應市況逐步調低叫價，近日減價至1,000萬元，最終以990萬元易手，實用呎價20,081元，新買家屬於用家，見單位減價至千萬元內，即可承做八成按揭入市。

－－－－－－

九龍區

●西南九龍匯璽連環錄租務成交，包括1B座中層C室一房戶，望街景，實用面積約360方呎，以約18,000元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，減幅約11%，以16,000元租出，實用呎租約44.4元。

●何文田ONE HOMANTIN第3座低層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，日前終以1,000萬元成交，實用呎價約19,646元，原業主在2016年8月，以約817.5萬元買入，持貨約3年，現沽出轉手帳面獲利約182.5萬元，賺價約22%。

●鑽石山星河明居D座高層9室，實用面積593方呎，改兩房套房間隔，放盤近半年，最初開價1,190萬元，今年初曾調整至1,100萬元放售，惟市況續靜，加上疫情影響，近日與買家多留議價後，終以1,000萬元成交，累減190萬元沽貨，實用呎價16,863元。

●藍田居屋康田苑A座低層2室，實用面積550方呎，三房間隔，享園景，最初於未補價第二市場開價695萬元，現降價51萬元，以綠表價644萬元易手，實用呎價11,709元，新買家為換樓客，原業主於2016年8月以445萬購入，持貨逾3年半，現轉手帳面獲利199萬元離場，單位升值45%。

●將軍澳新都城錄本月首宗買賣，為1期2座低層H室，三房間隔，實用面積約526方呎，原先以850萬元放盤，其後獲區內客接洽，議價後減價62萬元，以約788萬元成交，實用呎價約14,981元，低市價約3%，原業主於2014年5月以約503萬元購入，是次轉售帳面賺約285萬元，物業升值約56.7%。

●將軍澳領凱10座左翼中層B室，套三房設計，望山景，實用面積681方呎，以約950萬元放盤僅8個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價5%或約50萬元，以約900萬元成交，實用呎價約13,216元，新買家為首置客，睇樓1次即火速決定入市。

●將軍澳新寶城6座高層A室，實用面積434方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，單位原叫價730萬，後降至718萬元易手，調減12萬元，實用呎價約16,544元。新買家於剛過去周六錯失一間697萬新寶城單位，見上址有裝修可即住，決定追加21萬元入市。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山中心3座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，放盤逾半個月，叫價約630萬元，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後終減至608萬元成交，實用呎價約15,958元，原業主於2014年7月以約418萬元購入，轉手帳面獲利約190萬元，物業升值45.5%。

●馬鞍山天宇海6A座高層B室，實用面積694方呎，三房兩廳間隔，原叫價1,000萬元，累減108萬元，減幅10.8%，最終以892萬元沽出，實用呎價12,853元，原業主於2010年10月購入上址，當時作價529萬元，持貨逾9年至今沽售，帳面獲利363萬元，單位期內升值約69%。

●元朗蝶翠峰6日錄3宗買賣，其中18座低層A室，實用面積793方呎，套三房連有窗儲物房，開價788萬元，議價後以768萬元成交，實用呎價9,685元，減幅約2.5%。原業主於2016年1月以597.68萬元買入，現沽出單位，帳面獲利170.32萬元或28.5%。

●青龍頭豪景花園3座高層A室，實用面積561方呎，三房間隔，享全海景，開價698萬元，外區換樓客睇樓1星期，被上址海景吸引，立即洽購，最終以630萬元購入，實用呎價11,230元，按原業主於2014年10月以416萬元購入價計，現轉售單位，帳面獲利214萬元，升值約51%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626