疫市怪象！「50美仙」賭冧市又勁賺　目前推薦買金

自2017年起，市場上出現了一位「怪客」，被稱為「50美仙」，因該位「怪客」專門對賭俗稱「恐慌指數」的VIX指數認購期權，而且愈輸愈買。由於每天固定以50美仙的價碼，購入5萬手VIX認購期權(call options)，故被戲稱為「50美仙」。雖然他一度愈買愈輸，但在2018年2月全球大冧市當中，就一鋪翻身，由累蝕2億美元變倒賺2億美元。

去年12月，他再度下注，有外國傳媒報道，結果他在2月至3月的大冧市當中，又勁賺一筆，估計獲利達4億美元！他最近表示，黃金是下一個目標。

報道指出，這位「50美仙」交易員是投資公司Ruffer Capital的倫敦基金經理Jonathan Ruffer。據悉，他斥資2億美元購入VIX的看升期權(即賭股市大冧)，結果恐慌指數3月一度漲至76.67，創2008年以來新高。毫無疑問，他的策略得到了豐厚回報，市場人士料獲利達4億美元。

然而，Jonathan Ruffer宣布「金盆洗手」，不再以「50美仙」落注，並轉買黃金。他認為，隨着市場對疫情造成的經濟損失擔憂加劇，傳統避險資產黃金會受到支持。他多次強調，雖然「50美仙」看似賭博，但僅屬對沖，確保投資組合安全是最重要，其次才是賺錢。

除了黃金，他亦推薦了通脹掛鈎債券，因預期政府巨額救市，貨幣會急速貶值。在此情況下，通脹會回升。

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