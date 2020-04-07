憧憬疫情見頂　道指早段漲937點

全球新冠肺炎疫情有望見頂，美股3大指數周一收市均大漲逾7%後，周二早段繼續揚升，道指漲937點，至23,617點；納指漲233點，至8,146點；標指漲79點，至2,742點。

港股期指夜市突破24600點，目前報24,506點，升83點，高水253點。

股價因疫情重創的郵輪營運商嘉年華集團股價早段漲21.84%至12.44美元，皇家加勒比股價亦漲23.15%至36.46美元。

埃克森美孚將削減今年資本開支30%及現金營運開支15%，股價早段漲5.72%至42.78美元。

標指周一收報2,663點，突破本輪熊市3月23日見底以來的2,641點高位，並且升穿200周移動平均線，Miller Tabak股票策略員梅利認為，這是股市短期內看俏的信號。不過，野村量化策略員高田正彥認為，本周的升市主要由於交易員把跌市時建立的短倉平掉，很大程度上由技術性因素推動，升勢未必能持續下去。

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