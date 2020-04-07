【石油大戰】俄羅斯媒體指產油國或5月起減產
2020年04月07日 21:46
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財經媒體彭博資訊引述俄羅斯媒體塔斯新聞社報道指出，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)商議自5月起開始減產，並最少實施到7月底。
塔斯新聞社引述油組消息人士表示，這項減產計劃可能從5月起開始實施，至少為期3個月。另一消息人士則說，目前尚未敲定會實施多久，但絕對會延續到6月以後。
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