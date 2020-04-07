瘋了！為挽救危機　聯儲指可讓銀行「黑箱作業」

外國媒體報道，一份紐約聯儲銀行有份撰寫的報告提出，在危機期間可讓銀行隱瞞資產負債表等信息。

在一般人認知，信息披露是幫助市場約束銀行的重要工具，然而，該報告表示，在危機中資產負債表信息的公布，可能導致有償付能力的銀行出現擠提。

報告認為，監管機構在危機期間暫停公布銀行相關信息，或許是可取的，因為這樣儲戶無法區分資產負債表狀況較好和較差的銀行，降低了儲戶對一家實力相對較弱、但仍有償付力的銀行擠提的可能性。

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