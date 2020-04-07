致富智庫：別灰心！失業大軍「七招」自救

依家疫情嚴重打擊經濟，香港以至全球失業率急增。自命不凡嘅你，如今可能淪落為失業大軍，一覺醒來發現唔使返工，心情突然低落！外媒就教咗呢七招，等失業嘅你可以做好規劃，日後企番起身，再幹一番事業！

【1、注意情緒 適時放負】

突發失業確係打擊，你毋須當乜事都沒發生過，反而應該專注自己嘅情緒，可以大哭一場，或者搵朋友同家人傾吓，釋放一吓負能量！

【2、管理財務 減省開支】

失業等同再無固定收入，所以更要好好控制支出。首先要確認自己銀行帳戶餘額，同埋每個月嘅必須開支，預計可以頂幾多個月。最重要係，盡可能將不必要嘅開支降到零。

【3、早睡早起 保持規律】

雖然你可以選擇自然醒，但建議你保持規律嘅生活，每日朝早8點起身，先慢慢歎個早餐，再去公園慢跑，中午開始搵工。規律嘅方式生活，有助減低負面情緒，日後再番朝九晚五都容易啲適應！

【4、面對現實 自我反省】

直接面對失業，反思一下除咗受市況拖累外，仲要諗吓自己喺團隊嘅貢獻。敢於從失敗中學習，未來就可以確保唔會有相同結果。

【5、為日後面試做準備】

將來搵工，面試官會問：「點解你離職？」你應該選擇誠實，但以最好嘅方式去包裝答案。例如，若果你係因為部門業務外判被裁，咁就同你嘅表現係兩回事。

【6、重新規劃職業生涯】

需要重新規劃職業生涯，轉行定留番喺原有行業打滾呢？若想轉行，就要諗吓專業技能，盡量參加訓練課程、研討會或講座來充實自己，彌補過去嘅不足！

【7、聯繫親友 尋覓良機】

當你完成以上幾步，就即係準備好求職。你可以先同身邊嘅親朋好友聯繫，等大家推薦適合嘅工作機會，當然都要準備一套面試戰衣，向新里程出發！

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626