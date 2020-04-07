【全球攬炒】歐盟經濟危機空前　惟各國未見齊心應對

外國傳媒報道，德國總理默克爾在結束12天的隔離後，周一(6日)告訴記者，歐盟面臨着二戰後成立以來最大的挑戰。她說：「所有人都受到了同樣的衝擊，歐洲以更強的姿態度過這次考驗符合所有人的利益，也符合德國的利益。」

不過，一些要求匿名的官員指出，歐盟部分最高級別官員似乎對於手頭任務的繁重程度感到手足無措。他們不知道是要通過國家政府做出緊急響應來走出危機，還是應當要求在整個歐洲層面採取行動。

在歐元區面臨着史上最嚴重經濟衰退之際，19個成員國的財政部長將於周二(7日)召開視頻會議，商定如何向最需要幫助的地區提供財政支持。未來幾周，歐盟所做的決定將影響今後數年。

這場危機與2009年底始於希臘的歐債危機之間存在關鍵差異，即疫情的衝擊是不加區分、無法量化的，眼下還有成千上萬人生命垂危。幾位官員表示，歐盟拿出過去的解決辦法、搬出歷史偏見，在此時此刻根本無法適用，令他們深感警覺。

歐盟以閉門協定和深夜的邊緣政策而聞名，但即使是2015年希臘債務危機的最危及時刻(該國可能在短短幾個小時內被迫脫離歐元區)，也主要是由人為設定的截止日期所造成的。

但這一次，沒有人知道疫情將以何種方式或於何時結束，領導人們的影響力也不及以往任何時候。

官員們說，領導人與財政部長之間的通話內容，讓國與國之間的信任缺失一覽無遺。雖然疫情在哪裏產生最嚴重衝擊，不是任何國家政府的責任，但債務危機時代的分歧仍然存在，財政上保守的北部國家，怪罪於揮霍無度的南部國家。

意大利總理孔特稱，德國和荷蘭「從過去的角度來考慮這一問題，如果歐洲不能應對此次挑戰，那麼在意大利和其他國家，民族主義本能將變得非常強大。」

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