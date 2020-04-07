熊市完了？MSCI全球指數低位累彈逾兩成

外國傳媒報道，周二(7日)的反彈使全球股市有望擺脫上個月才開始的熊市！

截至紐約時間周二上午9：34(香港時間晚上9時34分)，反映全球主要股市狀況的MSCI全球指數上漲3.2%，並自3月低位以來累漲了21%。從技術上講，若收市持續在此水平，將標誌着進入牛市，儘管該指標仍較2月高位低約20%。

最近幾周，由於一系列前所未有的貨幣和政府財政措施，緩解了冠狀病毒影響，以及歐洲部分地區疫情有企穩迹象，都推動了股市反彈。

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