咪開心住！法國警告疫情未見頂　股市升幅即縮

正當市場認為疫情或見頂之際，法國大潑冷水，警告疫情大流行未到頂峰！法國衛生部部長Olivier Veran說：「我們仍然處於疫情變壞的階段。」

與此同時，西班牙的確診數字仍在增加，單日新症數目達5,478宗，死亡743宗。目前該國累計確診140,510宗，死亡13,798宗。

道指升幅縮至500點，報23,180點；港股夜期報24,349點，跌74點，僅高水96點。

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