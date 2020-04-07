咪開心住！法國警告疫情未見頂　股市升幅即縮

2020年04月07日 22:21
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    (Getty Images圖片)
    正當市場認為疫情或見頂之際，法國大潑冷水，警告疫情大流行未到頂峰！法國衛生部部長Olivier Veran說：「我們仍然處於疫情變壞的階段。」
    與此同時，西班牙的確診數字仍在增加，單日新症數目達5,478宗，死亡743宗。目前該國累計確診140,510宗，死亡13,798宗。
    道指升幅縮至500點，報23,180點；港股夜期報24,349點，跌74點，僅高水96點。
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