【石油大戰】專家警告：停火也難解決供應過剩問題

外國傳媒報道，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)，以及G20能源部長，將分別在周四和周五(9日及10日)舉行會議，屆時有可能合作達成歷史性減產協議。不過，國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol和專家都認為，即使OPEC+減產或聯合G20國家集體大減產，都難以解決石油氾濫問題。

Birol稱，G20的會議相當重要，原因在於即使沙、俄兩國達成每日減產1,000萬桶的協議，仍不足以解決供應過剩問題！IEA預計，本季每日石油庫存量將達1,500萬桶，所以市場上仍有大量石油。再者，解決供應過剩需要世界各國共同作出政治回應，而非單單減產可解決。

SEB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop也認為，即使沙、俄達成減產協議，也未必能幫上大忙，因沙特很可能希望將每日產量保持在1,200萬至1,300萬桶。若OPEC+和G20國共同達成減產協議，則國際石油供應將可能每天減少約1,000萬桶或以上，但供應過剩狀況仍然非常嚴重。

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